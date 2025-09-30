#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
549.06
644.87
6.66
Наука и технологии

Ученые раскрыли тайну "блуждающих огней" над болотами и кладбищами

Темнота, огни, явление, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 02:30 Фото: pexels
Международная группа ученых под руководством Стэнфордского университета представила физическое объяснение загадочного явления – блуждающих огней, которые можно наблюдать над болотами, торфяниками и даже кладбищами, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала Nautilus, эти световые вспышки могут быть вызваны микромолниями, возникающими при взаимодействии метановых пузырей.

В лаборатории исследователи воссоздали условия, схожие с болотной средой. Для этого использовали специальный генератор пузырей, содержащих метан.

При высокой плотности пузырей на поверхности воды ученые зафиксировали вспышки света, спектр которых соответствовал линиям метана. Особенно яркие микровспышки возникали, когда соприкасались пузыри с противоположными зарядами.

"Микромолнии появляются не под водой, а вблизи ее поверхности, когда схлопывающиеся пузыри вызывают сближение капель с разным зарядом. Это создает сильное электрическое поле, которое приводит к пробою газа и вспышке света", – пояснил автор исследования Ричард Зэйр из Стенфордского университета.

По его словам, такие микроскопические искры не только излучают свет, но и запускают процесс окисления метана. Это открытие, по мнению ученых, подтверждает существование связи между электризацией поверхности жидкости и внезапными холодными вспышками света, которые и воспринимались как блуждающие огни.

Ранее ученые засекли огромный межзвездный объект, похожий на космический корабль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Золото, легенды и секреты древних зергеров: уникальные украшения из городищ Приаралья
14:06, 26 сентября 2025
Золото, легенды и секреты древних зергеров: уникальные украшения из городищ Приаралья
Людям гарантирован бесплатный доступ к воде, но почему это правило повсеместно нарушается
18:27, 25 сентября 2025
Людям гарантирован бесплатный доступ к воде, но почему это правило повсеместно нарушается
Над Землей вспыхнет "дневной звездопад" – Секстантиды: когда и где смотреть
09:59, 24 сентября 2025
Над Землей вспыхнет "дневной звездопад" – Секстантиды: когда и где смотреть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: