Ученые раскрыли тайну "блуждающих огней" над болотами и кладбищами

Международная группа ученых под руководством Стэнфордского университета представила физическое объяснение загадочного явления – блуждающих огней, которые можно наблюдать над болотами, торфяниками и даже кладбищами, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала Nautilus, эти световые вспышки могут быть вызваны микромолниями, возникающими при взаимодействии метановых пузырей.

В лаборатории исследователи воссоздали условия, схожие с болотной средой. Для этого использовали специальный генератор пузырей, содержащих метан.

При высокой плотности пузырей на поверхности воды ученые зафиксировали вспышки света, спектр которых соответствовал линиям метана. Особенно яркие микровспышки возникали, когда соприкасались пузыри с противоположными зарядами.

"Микромолнии появляются не под водой, а вблизи ее поверхности, когда схлопывающиеся пузыри вызывают сближение капель с разным зарядом. Это создает сильное электрическое поле, которое приводит к пробою газа и вспышке света", – пояснил автор исследования Ричард Зэйр из Стенфордского университета.

По его словам, такие микроскопические искры не только излучают свет, но и запускают процесс окисления метана. Это открытие, по мнению ученых, подтверждает существование связи между электризацией поверхности жидкости и внезапными холодными вспышками света, которые и воспринимались как блуждающие огни.

