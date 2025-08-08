Ученые объяснили, почему подростки не отвечают на звонки

Специалисты в области цифровых коммуникаций выяснили, почему современные подростки все реже отвечают на голосовые вызовы, предпочитая переписку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал The Conversation, оказалось, это не просто возрастной каприз, а новая норма цифрового общения, отражающая смену социальных привычек и эмоциональных стратегий.

Несмотря на постоянное присутствие смартфонов в руках подростков, голосовые звонки больше не являются для них основным способом коммуникации. Они воспринимаются как некомфортные и навязчивые: живой разговор требует немедленного отклика, тогда как сообщения позволяют контролировать содержание, время ответа и степень вовлеченности.

Авторы исследования отмечают, что подростки стремятся к управлению своим временем, эмоциями и уровнем доступности. Отказ отвечать на звонок все чаще рассматривается как способ защитить личные границы и снизить уровень стресса в условиях постоянной цифровой доступности.

Эксперты подчеркивают, что молчание или задержка ответа больше не считаются проявлением невежливости. Напротив, они становятся частью новой "цифровой вежливости", где важны согласие, ожидание и уважение к чужому пространству.

