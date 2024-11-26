Ученые обнаружили новый фактор потепления в Арктике

Исследователи из Нагойского университета (Япония) выяснили, что пыль из свободных от снега и льда районов Арктики оказывает значительное влияние на климат региона, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале NPJ Climate and Atmospheric Science (NPJ CAS).

Ранее считалось, что потепление в Арктике приводит к увеличению содержания жидких капель в облаках, что делает их толще и долговечнее, способствуя отражению солнечного света и охлаждению региона летом. Однако новое исследование показало, что увеличение территорий, свободных от льда и снега, сопровождается ростом выбросов пыли, которые, напротив, могут усиливать нагрев.

По данным ученых, арктическая пыль способствует образованию ледяных кристаллов в облаках, делая их тоньше и менее устойчивыми. Это снижает их способность отражать солнечное излучение, что может способствовать повышению температуры в летние месяцы.

Для оценки влияния арктической пыли исследователи использовали глобальную аэрозольно-климатическую модель CAM-ATRAS. Анализ данных за период с 1981 по 2020 годы показал, что выбросы пыли увеличились на 20% за последние 40 лет. Это связано с ростом площадей, освободившихся от снега и льда, из-за общего потепления в Арктике.

Ученые установили, что повышение уровня пыли способствует образованию ледяных ядер в облаках, ослабляя их способность удерживать жидкие капли. В летние месяцы этот эффект особенно выражен: влияние пыли на образование ледяных кристаллов увеличивается до 70%.

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