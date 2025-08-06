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Наука и технологии

Гипертония и повышенный холестерин: в Дании предупредили о рисках для детей и подростков

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 20:13 Фото: pixabay
Специалисты Копенгагенского университета проанализировали данные более тысячи детей и подростков и в результате пришли к выводу, что избыток экранного времени в детстве связан с повышением рисков появления гипертонии, повышенного холестерина и инсулинорезистентности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of the American Heart Association (JAHA), эксперты говорят, что каждый дополнительный час у экрана увеличивает риск нарушений обмена веществ, особенно если при этом ребенок мало спит и поздно ложится.

"Эти изменения начинаются очень рано. Мы видим, что у подростков с шестью часами экранного времени в день метаболический риск значительно выше, чем у их сверстников", – отметил соавтор исследования доктор Дэвид Хорнер.

Ученые предупреждают, что у детей, которые много сидели в телефонах и за приставками, в крови нашли особый "отпечаток" – метаболические изменения, связанные именно с экранной активностью. У подростков эти изменения уже показывают связь с потенциальным риском сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Кроме того, выяснилось, что плохой сон усиливает вред экранного времени. Участники, которые спали мало или засыпали поздно, имели более выраженные негативные показатели даже при одинаковом времени за гаджетами.

По мнению исследователей, полностью избавиться от экранов в современном мире невозможно, но изменить привычки можно. Например, сместить экранное время на утро и вечер посвятить отдыху.

Ранее сообщалось, как гаджеты влияют на когнитивные способности пожилых людей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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