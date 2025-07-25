По какому неочевидному признаку можно определить хроническую болезнь почек

Специалисты корейского Университета Чоннам проанализировали данные 16 125 взрослых старше 40 лет из национального опроса здоровья и питания страны и пришли к выводу, что хроническая болезнь почек может быть связана с повышенным риском потери зубов, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, пишет Renal Failure, что у людей, имеющих менее 20 зубов, хроническая болезнь почек встречалась значительно чаще. Эта зависимость сохранялась даже после того, как ученые учли возраст, пол, уровень дохода, курение, наличие диабета, гипертонии и других факторов. Расчеты показали, что при таком состоянии ротовой полости вероятность наличия хронической болезни почек увеличивалась примерно на треть.

Как уточняется, при составлении программ профилактики и лечения для людей с хронической болезнью почек стоит уделять больше внимания состоянию зубов и уходу за полостью рта. Они также подчеркивают необходимость новых масштабных исследований, чтобы лучше понять, как именно связаны потеря зубов и заболевания почек.

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