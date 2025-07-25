#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
544.87
639.02
6.88
Наука и технологии

По какому неочевидному признаку можно определить хроническую болезнь почек

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 00:41 Фото: pixabay
Специалисты корейского Университета Чоннам проанализировали данные 16  125 взрослых старше 40 лет из национального опроса здоровья и питания страны и пришли к выводу, что хроническая болезнь почек может быть связана с повышенным риском потери зубов, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, пишет Renal Failure, что у людей, имеющих менее 20 зубов, хроническая болезнь почек встречалась значительно чаще. Эта зависимость сохранялась даже после того, как ученые учли возраст, пол, уровень дохода, курение, наличие диабета, гипертонии и других факторов. Расчеты показали, что при таком состоянии ротовой полости вероятность наличия хронической болезни почек увеличивалась примерно на треть.

Как уточняется, при составлении программ профилактики и лечения для людей с хронической болезнью почек стоит уделять больше внимания состоянию зубов и уходу за полостью рта. Они также подчеркивают необходимость новых масштабных исследований, чтобы лучше понять, как именно связаны потеря зубов и заболевания почек.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее изобрели тату для выявления наркотиков в напитках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Почему древние люди 850 тысяч лет назад разделывали и ели детей
Наука и технологии
19:25, 25 июля 2025
Почему древние люди 850 тысяч лет назад разделывали и ели детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: