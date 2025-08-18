#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В Бразилии нашли легкий способ улучшить внимание и математические навыки у детей

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 01:51 Фото: pixabay
В Бразилии провели эксперимент и выяснили, что компьютерная игра помогает детям лучше справляться с задачами на внимание, память и контроль импульсов, а также повышает их успеваемость по математике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Experimental Child Psychology, ученые проверили, можно ли развить эти способности с помощью электронных игр и предложили школьникам из государственных школ в возрасте от семи до 10 лет пройти курс из пяти коротких игровых занятий. Cucca Curiosa – это серия мини-игр на португальском языке, созданных в Unity. Каждое упражнение направлено на тренировку конкретного навыка, например рабочей памяти или когнитивной гибкости. По мере прохождения задания усложнялись, а встроенные подсказки помогали детям отслеживать свои ошибки и задумываться о собственных действиях.

В эксперименте участвовали 112 детей. Половина прошла курс Cucca Curiosa, остальные составили контрольную группу. До и после эксперимента все школьники выполнили стандартные тесты на память, внимание и математические способности.

Согласно данным экспертов, у участников, тренировавшихся в игре, улучшились показатели исполнительных функций, особенно рабочей памяти, тормозного контроля и когнитивной гибкости. Одновременно выросли и результаты по математике – дети лучше справлялись с заданиями на счет, арифметику, дроби и проценты.

По словам специалистов, положительный эффект может объясняться именно тренировкой когнитивных навыков, которые напрямую связаны с успеваемостью.

Исполнительные функции – это группа высших когнитивных процессов, которые позволяют человеку планировать действия, переключать внимание, удерживать информацию в памяти и контролировать импульсы. Для детей эти навыки особенно важны: они помогают концентрироваться на уроках, понимать инструкции и организовывать работу с заданиями.

Ранее был назван возраст, когда у ребенка формируется собственное мнение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
