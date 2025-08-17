#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Назван возраст, когда у ребенка формируется собственное мнение

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 12:46 Фото: pexels
Ученые выяснили, что дети могут формировать новые убеждения, ориентируясь на уверенность людей, которые высказывают разные точки зрения, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, примерно к восьми годам дети не только чаще доверяют более уверенным собеседникам, но и способны интегрировать противоречивые сведения в новый, промежуточный вариант, если оба источника звучат одинаково убедительно. Работа опубликована в журнале Developmental Science (DevScience).

"В эксперименте приняли участие 92 ребенка 5–10 лет, которым предложили компьютерную "детективную" игру с "монстрами-свидетелями". Те либо соглашались друг с другом, либо называли разных подозреваемых, выражая высокую или низкую степень уверенности. Дети могли выбрать любого из четырех "монстров", включая того, на кого никто не указал", – говорится в публикации.

Когда один свидетель говорил увереннее, участники всех возрастов чаще выбирали его вариант. Но если оба спорили с одинаковой уверенностью, старшие дети (8+) заметно чаще выбирали "средний" вариант, которого никто прямо не предлагал, – признак того, что они комбинировали позиции. Младшие (5–7 лет) в таких случаях выбирали случайно или склонялись к одной из предложенных версий.

Ученые считают, что это отражает важный этап развития критического мышления: дети переходят от пассивного копирования информации к активному ее осмыслению. При этом они не стремятся к компромиссу автоматически – лишь тогда, когда контекст делает его оправданным.

В дальнейшем команда планирует изучить, как на решения влияют другие признаки надежности источника и какие виды решений дети принимают легче.

Ранее специалисты рассказали о самом эффективном методе обучения ребенка чтению.

Андрей Дюсупов
