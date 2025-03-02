Какие дети хуже справляются с математикой

Специалисты английского университета Лафборо выяснили, что у родителей, которые ненавидят математику и испытывают страх при необходимости считать, дети также плохо справляются с арифметическими задачами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Experimental Child Psychology, в исследовании приняли участие 126 родителей и их дети в возрасте от трех до пяти лет. На первом этапе математические способности последних оценили с помощью простых тестов. Отмечается, что после этого родителей участников попросили рассказать о собственных навыках счета и уточнить, испытывают ли они "математическую тревожность" при необходимости производить какие-либо вычисления.

Выяснилось, что у детей, которые хуже справлялись с математикой в дошкольном возрасте, в восемь лет навыки счета все еще оставались на низком уровне. При этом зачастую родители таких детей сообщали о математической тревожности.

Ученые объяснили, что такая корреляция обусловлена не какими-либо биологическими причинами, а отсутствием энтузиазма в обучении. Возможно, маленькие дети реже играют в математические игры дома, поскольку их родители стараются избегать счета или характеризуют такую деятельность как неприятную, что сводит на нет ее пользу.

Математическая тревожность – это чувство напряжения, опасения или страха, которые препятствуют решению математических задач. Из-за нее людям бывает сложно сосредоточиться не только при решении примеров в школе, но и при любом столкновении с цифрами в разных жизненных ситуациях.

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