#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.57
629.48
6.71
Наука и технологии

Ядерным отходам нашли новое применение: оно поможет сэкономить миллионы долларов

лаборатория, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 00:03 Фото: pixabay
Американский физик предложил использоваться ядерные отходы для получения трития – одного из основных видов топлива для термоядерных электростанций, сообщает Zakon.kz.

Ученый Терренс Тарновски отметил, что тритий является редким и крайне дорогим изотопом – его стоимость достигает 33 млн долларов за килограмм. Об этом сообщает Американское химическое общество (ACS).

"В мире всего около 25 кг трития – этого хватило бы, чтобы обеспечить энергией порядка 500 тыс. домов в течение полугода. Сейчас основным поставщиком является Канада, где изотоп получают на действующих атомных электростанциях. Однако зависимость от внешних источников и крайне ограниченные объемы делают перспективу масштабного внедрения термоядерной энергетики туманной", – отметил физик.

Расчеты Тарновски показывают, что ускорительный реактор на базе ядерных отходов мощностью в 1 ГВт мог бы ежегодно производить около двух кг трития, что сопоставимо с общим годовым выпуском всех канадских реакторов. При этом система не запускает самоподдерживающуюся цепную реакцию, а работает под контролем ускорителя, что, по словам исследователя, делает ее безопаснее традиционных АЭС.

"Энергетические переходы всегда дорого обходятся, и любое решение, которое позволяет снизить затраты, нужно рассматривать. Следующий шаг – уточнение эффективности установки и просчет ее экономической целесообразности", – отметил ученый.

Тарновски считает, что в будущем подобная технология позволит одновременно решить проблему дорогостоящего хранения радиоактивных отходов и создать надежный источник топлива для термоядерных реакторов.

Ранее ученые создали квантовый газ, нарушающий законы физики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Наука и технологии
22:00, 19 августа 2025
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Открыто удивительное свойство влияния невесомости на человека
Наука и технологии
18:53, 19 августа 2025
Открыто удивительное свойство влияния невесомости на человека
На Земле до конца суток усилятся магнитные бури
Наука и технологии
18:17, 19 августа 2025
На Земле до конца суток усилятся магнитные бури
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: