Ядерным отходам нашли новое применение: оно поможет сэкономить миллионы долларов

Американский физик предложил использоваться ядерные отходы для получения трития – одного из основных видов топлива для термоядерных электростанций, сообщает Zakon.kz.

Ученый Терренс Тарновски отметил, что тритий является редким и крайне дорогим изотопом – его стоимость достигает 33 млн долларов за килограмм. Об этом сообщает Американское химическое общество (ACS).

"В мире всего около 25 кг трития – этого хватило бы, чтобы обеспечить энергией порядка 500 тыс. домов в течение полугода. Сейчас основным поставщиком является Канада, где изотоп получают на действующих атомных электростанциях. Однако зависимость от внешних источников и крайне ограниченные объемы делают перспективу масштабного внедрения термоядерной энергетики туманной", – отметил физик.

Расчеты Тарновски показывают, что ускорительный реактор на базе ядерных отходов мощностью в 1 ГВт мог бы ежегодно производить около двух кг трития, что сопоставимо с общим годовым выпуском всех канадских реакторов. При этом система не запускает самоподдерживающуюся цепную реакцию, а работает под контролем ускорителя, что, по словам исследователя, делает ее безопаснее традиционных АЭС.

"Энергетические переходы всегда дорого обходятся, и любое решение, которое позволяет снизить затраты, нужно рассматривать. Следующий шаг – уточнение эффективности установки и просчет ее экономической целесообразности", – отметил ученый.

Тарновски считает, что в будущем подобная технология позволит одновременно решить проблему дорогостоящего хранения радиоактивных отходов и создать надежный источник топлива для термоядерных реакторов.

