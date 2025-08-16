#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Квантовый газ, нарушающий законы физики, создали в Австрии

эксперименты, физика, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 13:17 Фото: pixabay
О создании уникального газа, который нарушает основы фундаментальной физики, заявили ученые из Инсбрукского университета, сообщает Zakon.kz.

Вопреки привычным представлениям, что постоянное внешнее воздействие разогревает систему, они показали: в микромире это правило может нарушаться. Работа опубликована в журнале Science.

По сути, ученые создали одномерный квантовый флюид из сильно взаимодействующих атомов, охлажденных до нескольких градусов выше абсолютного нуля, и подвергли его периодическому "пинанию" лазерной решеткой.

"Классические ожидания подсказывали, что атомы должны постепенно накапливать энергию и разогреваться. Однако после короткого начального этапа их распределение по импульсам "замерло", а кинетическая энергия перестала расти. Система перешла в состояние так называемой многотельной динамической локализации – когда квантовая когерентность и запутанность препятствуют тепловому равновесию и диффузии даже при сильном внешнем воздействии", – говорится в публикации.

Эксперимент показал и хрупкость этого эффекта: стоило внести небольшую случайность в последовательность "пинков", локализация исчезала, а система начинала быстро поглощать энергию. Это подтверждает, что сохранение квантовой когерентности критично для предотвращения нагрева в таких условиях.

По словам авторов, понимание механизмов, которые позволяют квантовым системам избегать термализации, важно не только для фундаментальной физики, но и для создания квантовых симуляторов и компьютеров, где неконтролируемое нагревание и декогеренция остаются серьезными проблемами.

Ранее ученые заявили, что в предстоящие годы повышение уровня углекислого газа в верхних слоях атмосферы изменит влияние геомагнитных бурь на Землю. Это может отразиться на работе тысяч орбитальных аппаратов.

