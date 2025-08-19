Огненный шар осветил небо Японии таинственным светом
По информации HindustanTimes, метеоры – это метеороиды, которые на большой скорости входят в атмосферу Земли или любой другой планеты и сгорают, образуя огненные шары или "падающие звезды".
Несколько видеороликов с падением метеорита в небо стали вирусными в социальных сетях.
Фото: X/@RT_com
На прошлой неделе в префектуре Аомори на северо-востоке Японии наблюдалось явление "метеорного скопления". Редкое явление, при котором множество метеоров появляются практически одновременно, произошло в пик метеорного потока Персеиды.
Персеиды входят в тройку крупнейших метеорных потоков. Они известны своими быстрыми и яркими болидами и вызваны обломками кометы Свифта-Туттля, сгорающими в атмосфере Земли.
По данным НАСА, когда метеороиды на высокой скорости входят в атмосферу Земли или любой другой планеты и сгорают, образуются огненные шары, или "падающие звезды".
