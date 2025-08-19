#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.57
629.48
6.71
Наука и технологии

Огненный шар осветил небо Японии таинственным светом

Космос, метеоры, небо, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 02:59 Фото: pexels
Огненный метеор прорвался сквозь атмосферу Земли и осветил небо ярким синим светом над японскими островами Кюсю и Сикоку. Камера аэропорта Фукуока запечатлела это событие на видео, сообщает Zakon.kz.

По информации HindustanTimes, метеоры – это метеороиды, которые на большой скорости входят в атмосферу Земли или любой другой планеты и сгорают, образуя огненные шары или "падающие звезды".

Несколько видеороликов с падением метеорита в небо стали вирусными в социальных сетях.

Фото: X/@RT_com

На прошлой неделе в префектуре Аомори на северо-востоке Японии наблюдалось явление "метеорного скопления". Редкое явление, при котором множество метеоров появляются практически одновременно, произошло в пик метеорного потока Персеиды.

Персеиды входят в тройку крупнейших метеорных потоков. Они известны своими быстрыми и яркими болидами и вызваны обломками кометы Свифта-Туттля, сгорающими в атмосфере Земли.

По данным НАСА, когда метеороиды на высокой скорости входят в атмосферу Земли или любой другой планеты и сгорают, образуются огненные шары, или "падающие звезды".

Ранее сообщалось, что потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Неизвестный миллиардер отправится к обломкам "Титаника"
Наука и технологии
08:24, Сегодня
Неизвестный миллиардер отправится к обломкам "Титаника"
Ядерным отходам нашли новое применение: оно поможет сэкономить миллионы долларов
Наука и технологии
00:03, 20 августа 2025
Ядерным отходам нашли новое применение: оно поможет сэкономить миллионы долларов
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Наука и технологии
22:00, 19 августа 2025
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: