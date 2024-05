Необычный метеорит с синим свечением осветил небо над Португалией и Испанией

Официального подтверждения о метеорите не поступало. Однако несколько пользователей социальных сетей поделились изображениями и видео неба, освещенного ярко-синим светом из-за метеорита.

В самом распространенном видео, снятом на видеорегистратор водителя, видно вспышку синего света, пылающую в небе над автобаном в Португалии.

На другом видео – ракурс с верхнего этажа одного из многоквартирных домов.

На еще двух видео изображена толпа, реагирующая с трепетом и тревогой, когда все небо становится неоново-голубым, когда падает метеор.



