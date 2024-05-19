Необычный метеорит с синим свечением осветил небо над Португалией и Испанией

В ночь на 19 мая 2024 года в интернете появилось несколько видеороликов, на которых показано, как гигантский метеорит пересекает воздушное пространство Испании и Португалии, освещая небо в удивительный неоново-синий цвет, сообщает Zakon.kz.

Официального подтверждения о метеорите не поступало. Однако несколько пользователей социальных сетей поделились изображениями и видео неба, освещенного ярко-синим светом из-за метеорита.

В самом распространенном видео, снятом на видеорегистратор водителя, видно вспышку синего света, пылающую в небе над автобаном в Португалии.

На другом видео – ракурс с верхнего этажа одного из многоквартирных домов.

На еще двух видео изображена толпа, реагирующая с трепетом и тревогой, когда все небо становится неоново-голубым, когда падает метеор.



Meteor spotted in the skies over Spain and Portugal.pic.twitter.com/xv1tUhd9De — Sane (@HSanos81396) May 19, 2024

Власти Португалии сообщили Publico, что им поступили сообщения "о падении объекта в небе", но им до сих пор не удалось узнать, рухнул ли метеорит на Землю, хотя, возможно, он просто сгорел в атмосфере.

Весной и летом жители Земли могут наблюдать самые яркие метеоритные дожди. Первые Июньские Боотиды начинают появляться 22 июня — в одну из самых коротких летних ночей. Сыпятся по 2 июля. Самые яркие звездопады, которые можно увидеть невооруженным глазом – Персеиды – можно наблюдать с 17 июля по 24 августа, пик придется с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. С 5 на 6 мая был пик Майских Акварид.