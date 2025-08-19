#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.57
629.48
6.71
Наука и технологии

Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию

Солнце, Земля, солнечный ветер, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 22:00 Фото: chatgpt
Земля оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце, что спровоцировало начало мощной магнитной бури на поверхности планеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Там отметили, что порывы солнечного ветра растут с огромной скоростью.

"Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы. Пока держится в зеленой зоне", – говорится в сообщении.

Фото: t.me/lpixras

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что корональные дыры таких размеров являются источником солнечного ветра высокой скорости. В окрестностях Земли скорость ветра начала расти уже во второй половине дня 18 августа, а сегодня она может увеличиться до 800-900 километров в секунду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Открыто удивительное свойство влияния невесомости на человека
Наука и технологии
18:53, Сегодня
Открыто удивительное свойство влияния невесомости на человека
На Земле до конца суток усилятся магнитные бури
Наука и технологии
18:17, Сегодня
На Земле до конца суток усилятся магнитные бури
"Золотую" акулу впервые в истории заметили в популярном туристическом месте
Наука и технологии
15:52, Сегодня
"Золотую" акулу впервые в истории заметили в популярном туристическом месте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: