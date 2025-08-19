Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию

Земля оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце, что спровоцировало начало мощной магнитной бури на поверхности планеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Там отметили, что порывы солнечного ветра растут с огромной скоростью.

"Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы. Пока держится в зеленой зоне", – говорится в сообщении.

Фото: t.me/lpixras

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что корональные дыры таких размеров являются источником солнечного ветра высокой скорости. В окрестностях Земли скорость ветра начала расти уже во второй половине дня 18 августа, а сегодня она может увеличиться до 800-900 километров в секунду.