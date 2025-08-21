#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В США нашли огромное месторождение ценного металла стоимостью 540 млрд долларов

Месторождение лития, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 02:20 Фото: Indian Defence Review
Под озером Солтон-Си в Южной Калифорнии (США) обнаружили одно из крупнейших в мире известных месторождений лития, которое оценивается примерно в 540 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, исследователи из Калифорнийского университета узнали, что подземные геотермальные рассолы содержат достаточное количество лития для производства аккумуляторов для около 382 млн электромобилей.

Солон-Си является внутренним озером в округе Империал, которое постепенно высыхает. Оно знаменито своим геотермальным потенциалом, но новые исследования свидетельствуют о том, что его ресурсы гораздо больше, чем ранее считали ученые.

По словам профессора геохимии Майкла Маккиббена, который работал над исследованием, это месторождение является "одним из крупнейших месторождений литиевой рапы в мире".

"Это может сделать Соединенные Штаты полностью самодостаточными в литии и прекратить его импорт через Китай", – подчеркнул исследователь.

В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом указал на стратегическое значение этого месторождения и назвал Солон-Си "Саудовской Аравией лития".

В издании добавили, что округ Империал является одним из беднейших регионов Калифорнии с высоким уровнем безработицы и ограниченной экономической деятельностью вне сельского хозяйства. Поэтому из-за находки лития чиновники назвали этот район "Литиевой долиной", чтобы привлечь крупных производителей электромобилей и аккумуляторов.

В то же время Министерство энергетики США, которое провело моделирование, предупредило, что пополнение запасов лития в резервуаре происходит медленно. Эксперты прогнозируют, что начиная с 2024 года добыча может снизиться с 0,8 килограмма в секунду до 0,3 килограмма в секунду в течение 30 лет.

Ранее мы писали о том, что ядерным отходам нашли новое применение: оно поможет сэкономить миллионы долларов.

Аксинья Титова
