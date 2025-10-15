#АЭС в Казахстане
Мир

Геологи нашли "сверхгигантское" месторождение золота

Добыча золота, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 05:40 Фото: freepik
Недавно обнаруженное в Китае месторождение золотой руды можно назвать "сверхгигантским". Его запасы оценивают в 1100 тонн, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Popular Mechanics, если цифра верна, это делает новое открытие крупнейшим золотым рудником в мире, превосходящим даже южноафриканский South Deep с его 1025 тоннами золота.

Китайские эксперты утверждают, что оно может быть крупнейшим месторождением любого драгоценного металла, а не только золотой руды, из существующих на сегодняшний день.

По данным китайских СМИ, группа геологов обнаружила более 40 золотых жил с запасами около 330 тонн золотой руды, залегающих на глубине 2000 метров под золотым месторождением Вангу в уезде Пинцзян.

Однако 3D-моделирование опровергает эту цифру, показывая, что на глубине 2900 метров может находиться до 1100 тонн золота. Если модели точны, общая стоимость месторождения может составить около 83 миллиардов долларов.

Ранее стоимость золота еще раз обновила исторический максимум.

Аксинья Титова
