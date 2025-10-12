В Казахстане блокируют смартфоны, которые официально неверифицированы
При этом блокировке подлежат IMEI-коды, а не сами устройства, передает "Седьмой канал" со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Один гаджет может содержать до четырех уникальных кодов.
На сегодня в "сером" списке оказались больше 880 тыс. IMEI-кодов. В их числе те номера, владельцы которых уже должны подать упрощенную заявку на регистрацию. После подтверждения они переводятся в "белый" список". А в "черном" пока находятся свыше 120 тыс. IMEI-кодов. Все смартфоны, которым принадлежат эти коды, были заблокированы.
Официальный перевод устройств из "серых" списков в "черные" начался 26 июля этого года.
Также стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана внедряет искусственный интеллект в процесс отбора на службу.