В Казахстане блокируют смартфоны, которые официально неверифицированы

В Казахстане начали отключать от сети смартфоны, которые официально неверифицированы, сообщает Zakon.kz.

При этом блокировке подлежат IMEI-коды, а не сами устройства, передает "Седьмой канал" со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Один гаджет может содержать до четырех уникальных кодов.

На сегодня в "сером" списке оказались больше 880 тыс. IMEI-кодов. В их числе те номера, владельцы которых уже должны подать упрощенную заявку на регистрацию. После подтверждения они переводятся в "белый" список". А в "черном" пока находятся свыше 120 тыс. IMEI-кодов. Все смартфоны, которым принадлежат эти коды, были заблокированы.

Официальный перевод устройств из "серых" списков в "черные" начался 26 июля этого года.

Также стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана внедряет искусственный интеллект в процесс отбора на службу.