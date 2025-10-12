#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
539.06
623.75
6.63
Технологии

В Казахстане блокируют смартфоны, которые официально неверифицированы

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 08:13 Фото: pexels
В Казахстане начали отключать от сети смартфоны, которые официально неверифицированы, сообщает Zakon.kz.

При этом блокировке подлежат IMEI-коды, а не сами устройства, передает "Седьмой канал" со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Один гаджет может содержать до четырех уникальных кодов.

На сегодня в "сером" списке оказались больше 880 тыс. IMEI-кодов. В их числе те номера, владельцы которых уже должны подать упрощенную заявку на регистрацию. После подтверждения они переводятся в "белый" список". А в "черном" пока находятся свыше 120 тыс. IMEI-кодов. Все смартфоны, которым принадлежат эти коды, были заблокированы.

Официальный перевод устройств из "серых" списков в "черные" начался 26 июля этого года.

Также стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана внедряет искусственный интеллект в процесс отбора на службу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Уникальные находки древней эпохи обнаружили в Казахстане
08:40, Сегодня
Уникальные находки древней эпохи обнаружили в Казахстане
Что ждет казахстанцев с неверифицированными смартфонами, рассказали в МЦРИАП
13:36, 20 мая 2025
Что ждет казахстанцев с неверифицированными смартфонами, рассказали в МЦРИАП
Появились подробности о складном смартфоне Apple
04:14, 01 мая 2025
Появились подробности о складном смартфоне Apple
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: