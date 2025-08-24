#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Астрономы поделились уникальными кадрами черной Луны

Астрономия, космос, обсерватория , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 13:26 Фото: pixabay
Репетиция предстоящего осенью солнечного затмения состоялась в космосе и попала на видео ученых, сообщает Zakon.kz.

Уникальными кадрами поделились в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Апокалиптическая черная Луна прошла рядом с Солнцем и была в этот момент запечатлена солнечными телескопами SUVI на космическом аппарате GOES-19. Видео получено около 8 утра 24 августа (около 10:00 утра по времени Астаны), за час до астрономического новолуния", – говорится в сообщении.

Пройдя мимо Солнца, спутник Земли отправился на большой орбитальный круг продолжительностью около 29.5 суток, и вернется обратно 21 сентября 2025 года. В это время он пройдет уже не рядом, а точно по Солнцу, вызвав второе в 2025 году солнечное затмение (первое было 29 марта).

Специалисты добавляют, что это явление, к сожалению, пройдет по крайне неудачным точкам. Его будет видно в основном жителям Новой Зеландии и в Антарктиде.

Ранее фотограф-любитель сделал снимки солнечного затмения на Сатурне. В кадр попала тень Титана (спутника Сатурна) на поверхности газового гиганта.

Андрей Дюсупов
