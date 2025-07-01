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Наука и технологии

Астрофотограф запечатлел солнечное затмение на Сатурне

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 07:26 Фото: Instagram/aj.smadi
Фотограф-любитель А. Дж. Смади сделал снимки солнечного затмения на Сатурне. В кадр попала тень Титана (спутника Сатурна) на поверхности газового гиганта, сообщает Zakon.kz.

Полученные снимки художник разместил в Instagram.

Солнечные затмения на Сатурне происходят для гипотетического наблюдателя с этой планеты, когда ее спутники проходят между Сатурном и Солнцем.

Из множества спутников Сатурна только семь – Янус, Мимас, Энцелад, Тефия, Рея, Диона и Титан – достаточно велики и расположены достаточно близко к газовому гиганту, чтобы полностью закрыть солнечный диск для гипотетического наблюдателя.

Титан – интересный спутник, который больше Меркурия, на нем потенциально может существовать жизнь. У него плотная атмосфера, в основном состоящая из азота, а на поверхности есть жидкий метан.

Ранее астрофотограф заснял необычное изображение созвездия Ориона.

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Аксинья Титова
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