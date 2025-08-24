#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Врачи выявили главную ошибку, которая повышает риск гипертонии

Прибор для измерения давления, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 08:40 Фото: pixabay
Частое обезвоживание может увеличить риск развития повышенного артериального давления. Исследования показывают, что от 17% до 28% пожилых людей страдают от него, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EatingWell, одно исследование показало, что высокий уровень натрия в крови из-за частого обезвоживания может увеличить риск сердечной недостаточности на 39%. А по данным Американской кардиологической ассоциации, высокое артериальное давление является одной из наиболее частых причин сердечной недостаточности.

Другое исследование подтверждает эти выводы. Оно показывает, что у людей с повышенным содержанием натрия в крови риск гипертонии на 13-29% выше, а риск сердечной недостаточности – на 20%.

На ранних стадиях обезвоживания объем крови (количество крови, циркулирующей в организме) уменьшается. Это связано с тем, что вода составляет более половины объема вашей крови. Уменьшение объема крови также приводит к повышению концентрации натрия в крови.

Организм выполняет две функции, когда ощущает изменения объема крови и уровня натрия. Во-первых, он вызывает жажду в надежде, что вы будете нуждаться в воде, и, во-вторых, запускает секрецию антидиуретического гормона (АДГ).

Повышение уровня АДГ побуждает почки временно удерживать воду, чтобы предотвратить потерю жидкости (например, при мочеиспускании) и предотвратить дальнейшее повышение концентрации натрия. Он также сужает кровеносные сосуды, что вызывает временное повышение артериального давления. Поскольку объем крови низкий, это повышение давления необходимо для циркуляции крови. После начала процесса регидратации уровень АДГ медленно снижается, и давление возвращается к прежнему уровню.

Чтобы поддерживать водный баланс, женщинам следует выпивать 11,5 стакана воды в день, а мужчинам – 15,5 стакана.

Напитки с электролитами: если вы хотите разнообразить свой рацион, вам стоит обратить внимание на кокосовую воду. Она содержит калий, натрий, магний и кальций – все необходимые минералы и электролиты.

Ранее был найден вирус, превращающий грибковые инфекции в смертельно-опасные.

Аксинья Титова
