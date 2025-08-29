#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.76
627.62
6.7
Наука и технологии

Солнце готовит мощный взрыв? Ученые фиксируют рекордную активность

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 11:25 Фото: Telegram/lpixras
На Солнце сохраняется высокий уровень активности с рисками для Земли, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 августа 2025 года, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"В южном полушарии Солнца продолжает наблюдаться исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью, которые из-за вращения Солнца постепенно перемещаются к центру видимого диска, то есть в зону прямого воздействия на Землю. Солнце на этом фоне формирует необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в 3-5 раз превышает порог вспышек уровня C".

Согласно данным ученых, за последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе 5 событий сильного уровня M, что в сочетании с высоким фоновым излучением и вчерашними выбросами массы показывает, что Солнце всеми способами пытается сейчас избавиться от избытков энергии.

"В то же время все равно сохраняется ощущение, что этих ресурсов не хватит, и без разовых крупных взрывов звезда эту проблему не решит. В этой связи вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски вспышек уровня X".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Геомагнитный прогноз, как отметили ученые, вопреки всему, что можно ожидать, сохраняется пока спокойным, что в значительной степени, впрочем, является результатом стечения благоприятных обстоятельств.

"Сообщения о крупных бурях, появляющиеся в некоторых СМИ, являются преждевременными и фактической ситуации пока не соответствуют".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее астрономы оценили странное поведение Солнца. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Неожиданные плюсы лишнего веса выявили ученые
Наука и технологии
11:16, Сегодня
Неожиданные плюсы лишнего веса выявили ученые
В Турции нашли таинственную статуэтку возрастом 8 тысяч лет
Наука и технологии
00:59, 29 августа 2025
В Турции нашли таинственную статуэтку возрастом 8 тысяч лет
Психологи выяснили, насколько "уколы красоты" повышают привлекательность женщин
Наука и технологии
00:11, 29 августа 2025
Психологи выяснили, насколько "уколы красоты" повышают привлекательность женщин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: