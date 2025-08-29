Солнце готовит мощный взрыв? Ученые фиксируют рекордную активность

На Солнце сохраняется высокий уровень активности с рисками для Земли, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 августа 2025 года, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"В южном полушарии Солнца продолжает наблюдаться исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью, которые из-за вращения Солнца постепенно перемещаются к центру видимого диска, то есть в зону прямого воздействия на Землю. Солнце на этом фоне формирует необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в 3-5 раз превышает порог вспышек уровня C".

Согласно данным ученых, за последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе 5 событий сильного уровня M, что в сочетании с высоким фоновым излучением и вчерашними выбросами массы показывает, что Солнце всеми способами пытается сейчас избавиться от избытков энергии.

"В то же время все равно сохраняется ощущение, что этих ресурсов не хватит, и без разовых крупных взрывов звезда эту проблему не решит. В этой связи вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски вспышек уровня X". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Геомагнитный прогноз, как отметили ученые, вопреки всему, что можно ожидать, сохраняется пока спокойным, что в значительной степени, впрочем, является результатом стечения благоприятных обстоятельств.

"Сообщения о крупных бурях, появляющиеся в некоторых СМИ, являются преждевременными и фактической ситуации пока не соответствуют". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее астрономы оценили странное поведение Солнца. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.