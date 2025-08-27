Продолжает что-то гореть: астрономы оценили странное поведение Солнца

В динамике солнечной активности наблюдаются разнонаправленные тенденции. Прогноз на ближайшие сутки остается неопределенным, сообщает Zakon.kz.

По словам ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, составить более точный прогноз не получается из-за противоречивых сигналов, поступающих с Солнца вместе с космическими и наземными данными.

Фото: Telegram/lpixras

"На Солнце сохраняется исключительно большое число крупных пятен, свидетельствующих о наличии существенных запасов вспышечной энергии. Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка", – отметили специалисты.

Фото: Telegram/lpixras

Ученые поясняют, что рентгеновское излучение светила формируется только в результате активных процессов. Соответственно, столь высокий его уровень дополнительно подтверждает, что на Солнце продолжает что-то "гореть".

"С другой стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки явно пошел на спад, а их график все больше становится похож на прямую линию", – говорят в лаборатории.

Отмечается, что объяснением происходящего может быть то, что Солнце просто перешло в режим накопления энергии, а это значит, что землян ожидают последствия крупных взрывов.

Ученые добавили, что накопление энергии на вспышки высшего X-уровня обычно занимает до двух суток. Поэтому, если в ближайшее время крупных событий не произойдет, значит, речь все же идет о системном спаде активности.

26 августа 2025 года ученые зафиксировали еще одну рекордную вспышку – уровня M4.5 – на Солнце. По их мнению, она повторила двухмесячный рекорд.