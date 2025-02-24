Рост активности на Солнце: Земля находится в зоне риска

В последние дни на Солнце происходит заметный рост активности, в связи с чем риски для Земли сохранятся еще не менее двух суток, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 февраля предупредили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Солнце за последние 48 часов регистрируются многочисленные признаки системного роста активности. Прежде всего, значительно ускорилась пятно-образовательная деятельность. На обращенной к Земле солнечной стороне в настоящий момент наблюдается 11 активных центров, среди которых как минимум один относится к высшей категории сложности Beta-Gamma-Delta. За вчерашние сутки на Солнце в целом произошло пять сильных вспышек, в том числе одна высшего уровня X (первая с 4 января 2025 года). Сегодня за первую половину дня к ним добавились еще две вспышки M класса", – говорится в сообщении.

Эксперты при этом отмечают, что уровень солнечной активности пока не позволяет сопоставить текущий рост с самыми крупными прошлогодними всплесками, но в целом усиление числа и мощности вспышек очень заметно.





"Прямых рисков для Земли на настоящий момент не зафиксировано. В то же время самая крупная из групп солнечных пятен находится сейчас очень близко к центру солнечного диска, то есть в зоне прямого воздействия на Землю, что, конечно, добавляет напряжения. Связанные с данной областью риски могут быть сняты не раньше, чем через два-три дня. До этого времени любой сколь-либо крупный выброс массы из данной области почти гарантированно зацепит Землю", – предупреждают специалисты.

В ночь 24 февраля на Солнце произошла первая в феврале вспышка самого высокого класса X. И о еще одной сильной вспышке сообщалось 23 февраля.