Над Россией вспыхнули мощные полярные сияния

Мощные полярные сияния наблюдаются над территорией России в ночь на 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

Первый пик явления, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, пришелся примерно на 21:00 по московскому времени (00:00 по времени Астаны).

Сейчас необычное зрелище уже можно наблюдать в разных регионах: над Белым морем, в Ленинградской и Новгородской областях, в Смоленском районе, в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Сияние также зафиксировано в Латвии, Новом Уренгое и вахтовом поселке в 200 км от Дудинки.

Ранее сообщалось, что 2 сентября 2025 года на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Теперь в ближайшие сутки геомагнитный индекс будет только расти. Бури продлятся не менее суток и по своей мощности достигнут уровней G2-G3.

