2 сентября 2025 года на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Теперь в ближайшие сутки геомагнитный индекс будет только расти. Бури продлятся не менее суток и по своей мощности достигнут уровней G2-G3, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН). Специалисты ссылаются на данные мировой сети станций.

Фото: xras.ru

"Основная зона полярных сияний будет сформирована в скандинавских странах и в Канаде", – уточнили исследователи.

Позднее астронавты заявили, что геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний.

Согласно тем же прогнозным оценкам, в середине дня знак магнитного поля должен "переключиться", после чего, в отсутствие сдерживающих факторов, геомагнитный шторм выйдет на заявленный уровень G3.

Магнитные бури имеют уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Согласно шкале космической погоды NOAA, бури уровня G3 являются сильными.

Причинами бури стали вспышка и выброс плазмы на Солнце в направлении Земли, которые ученые зафиксировали в ночь на 31 августа.