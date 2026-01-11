Мощная магнитная буря вызвала яркие полярные сияния на Земле: ученые ждут афтершоки
Как сообщили сегодня в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик активности пришелся на период с 3:00 по 5:00. Интенсивность северного сияния достигала максимального уровня – 10 баллов по принятой шкале. Однако наблюдение природного явления было затруднено из-за неблагоприятных погодных условий: значительная часть европейской территории и северо-восточных регионов находилась под плотной облачностью.
Наиболее благоприятные условия для наблюдений сложились в Кемеровской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над рядом стран Европы – в Скандинавии, Польше и Германии.
Как отмечают специалисты, магнитная буря стала реакцией Земли на приход облака плазмы, выброшенного в результате одной из слабых солнечных вспышек, произошедших в последние дни. При этом прогноз предполагал значительно более слабое событие и ожидал его начало лишь во второй половине дня. Ранний приход плазменного облака и высокая интенсивность сияний стали неожиданностью.
По данным орбитальных наблюдений, Земля по-прежнему находится внутри плазменного облака. В ближайшее время возможны повторные всплески геомагнитной активности.
Ранее сообщалось, что в космосе найден загадочный объект, нарушающий законы галактик.