Мощная магнитная буря вызвала яркие полярные сияния на Земле: ученые ждут афтершоки

В ночь на 11 января на Земле произошла вторая с начала января магнитная буря. Геомагнитное возмущение сопровождалось необычно мощными полярными сияниями, нижняя граница которых местами опускалась до широт около 50 градусов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили сегодня в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик активности пришелся на период с 3:00 по 5:00. Интенсивность северного сияния достигала максимального уровня – 10 баллов по принятой шкале. Однако наблюдение природного явления было затруднено из-за неблагоприятных погодных условий: значительная часть европейской территории и северо-восточных регионов находилась под плотной облачностью.

Наиболее благоприятные условия для наблюдений сложились в Кемеровской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над рядом стран Европы – в Скандинавии, Польше и Германии.

Как отмечают специалисты, магнитная буря стала реакцией Земли на приход облака плазмы, выброшенного в результате одной из слабых солнечных вспышек, произошедших в последние дни. При этом прогноз предполагал значительно более слабое событие и ожидал его начало лишь во второй половине дня. Ранний приход плазменного облака и высокая интенсивность сияний стали неожиданностью.

По данным орбитальных наблюдений, Земля по-прежнему находится внутри плазменного облака. В ближайшее время возможны повторные всплески геомагнитной активности.

