Наука и технологии

Недавно замеченный астероид размером с автобус скоро подойдет к Земле

Земля, астероид, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 03:30 Фото: pixabay
Астероид размером с автобус, впервые замеченный чуть больше недели назад, пролетит мимо Земли 3 сентября. В следующий раз приблизится к нам так близко только 4 сентября 2125 года - почти через 100 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, астероид, получивший название 2025 QV5, был впервые замечен 24 августа этого года. Его диаметр составляет около 11 метров, что примерно соответствует длине школьного автобуса. Он летит к нам со скоростью более 22 400 км/ч, согласно данным службы Asteroid Watch Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Интересно, что в среду астероид приблизится к Земле на расстояние 805 тыс. км от нашей планеты, что примерно вдвое больше расстояния до Луны.

2025 QV5 обращается вокруг Солнца по почти круговой орбите, совершая один оборот вокруг нашей звезды за 359,4 дня. В течение этого времени он дрейфует между орбитами Земли и Венеры, испытывая легкое притяжение между двумя планетами. В результате он вряд ли когда-либо столкнется с Землей.

Важно, что ученые по-прежнему стремятся узнать как можно больше об этом космическом камне, и он был выбран в качестве цели для радиолокационного телескопа NASA "Голдстоун" в Барстоу (Калифорния), который специализируется на отслеживании и визуализации околоземных астероидов.

Ранее мы сообщали о том, что пользователи Google Maps нашли "летающую тарелку" под скалой в Антарктиде.

Аксинья Титова
