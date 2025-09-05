#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Рядом с Землей пролетел астероид размером с Челябинский метеорит

Падение метеорита, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 08:42 Фото: pexels
3 сентября астероид размером с Челябинский метеорит пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километров от Земли. Ученые отметили, что впервые объект был замечен 18 августа 2025 года, ранее о нем не было известно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, астероид 2025 QD8 размером 22 метра пролетел сегодня внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние.

В настоящее время камень все еще находится внутри орбиты Луны, уточнили в институте.

По информации ученых, размер астероида примерно совпадает с оценками размера Челябинского метеорита, столкнувшегося с Землей 15 февраля 2013 года.

"Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров)", – добавили в ИКИ РАН.

Ранее мы писали о том, что недавно замеченный астероид размером с автобус подошел к Земле.

Аксинья Титова
