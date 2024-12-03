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Два астероида размером с небоскреб летят на Землю

Два астероида размером с небоскреб летят на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 13:26 Фото: pxhere
Два крупных астероида пролетят мимо Земли 3 и 4 декабря 2024 года. Размер каждого из них сравним с крупнейшими зданиями мира, сообщает Zakon.kz.

Оба астероида специалисты классифицируют как "потенциально опасные" из-за их размера и близости к орбите Земли. Тем не менее в NASA заявили, что угрозы столкновения нет.

Несмотря на "пугающую" классификацию, астероиды не представляют опасности для Земли. При этом столкновение с астероидом относительно меньших размеров может вызвать на Земле катастрофу. Астероид в 100-200 м способен уничтожить небольшую страну и привести к глобальным последствиям в экономике.

К примеру, первый астероид 447755 (2007 JX2) подлетит к Земле 3 декабря на расстояние 5,5 млн км. Его диаметр составляет от 300 до 670 метров – больше высоты Эмпайр-Стейт-Билдинга. Скорость его движения достигает 44 тыс. км/час.

Второй астероид 2020 XR приблизится к нашей планете утром 4 декабря. Он, как отмечено в публикации издания Newsweek, пройдет на расстоянии 2,4 млн км. Его размер оценивается в 290-650 метров, что превышает высоту Эйфелевой башни.

Ранее исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл открыли новую планету возрастом 3 млн лет. По меркам Вселенной это ничтожно мало. К примеру, Земле потребовалось 10-20 млн лет, чтобы сформироваться. Ведущий автор исследования Мэдисон Барбер с кафедры физики и астрономии подчеркивает, что по человеческим меркам ее возраст соответствует двухнедельному младенцу.

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