Ученый объяснил, почему дети часто болеют в детском саду

Осень для многих родителей совпадает с новым этапом – отправкой ребенка в детский сад. Однако вместе с этим приходит и частая проблема: малыши начинают болеть простудами и ОРВИ, сообщает Zakon.kz.

Старший научный сотрудник Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, с чем связано это явление и как правильно помочь детям пройти период адаптации, пишет "Газете.Ru".

По словам эксперта, основные причины простуд у дошкольников – стресс от смены обстановки и контакт с новой микробной средой. Резкая адаптация вызывает психоэмоциональное напряжение, которое может проявляться в виде физических симптомов. А встреча с незнакомыми вирусами и бактериями запускает формирование иммунной памяти. Литвинов подчеркнул: если ребенок переносит болезни в легкой форме, важно продолжать посещение сада, иначе процесс привыкания затянется. В случае осложнений стоит обратиться к педиатру или иммунологу.

Ученый предостерег от "народных методов" профилактики, таких как чеснок, оксолиновая мазь или намеренное заражение ветрянкой. Эти способы не только неэффективны, но и могут быть опасны для здоровья. Более надежный вариант – вакцинация, позволяющая перенести инфекцию легко или вовсе избежать ее.

Литвинов отметил и социальную роль детского сада: дети учатся взаимодействовать, заводить друзей и работать в коллективе. Если по состоянию здоровья ребенок не может посещать сад, важно организовать альтернативное общение со сверстниками, иначе в будущем адаптация в коллективе может быть более сложной, а иммунные реакции на инфекции – тяжелее.

А ранее мы писали о том, в какое время лучше всего сдавать кровь. Подробнее можно узнать здесь.

