В какое время лучше всего сдавать кровь

По словам экспертов, безопасно сдать кровь можно в любой сезон года, но при учете некоторых требований, сообщает Zakon.kz.

Как минимум перед сдачей крови необходимо здоровое и сбалансированное питание, достаточное потребление воды и соблюдение режима сна, пишет BAKU.WS со ссылкой на врачей.

В идеале же следует сдавать кровь в спокойной, не "стрессовой" обстановке.

Вместе с тем утренние часы считаются наиболее благоприятными, так как в это время организм еще свободен от усталости и других внешних воздействий. Также рекомендуется, чтобы донор не употреблял алкогольные напитки в течение последних 24 часов и не занимался тяжелой физической работой.

Специалисты отмечают, что сдача крови безопасна как для донора, так и для реципиента, но только при соответствующем физическом состоянии.

Ранее журналист Zakon.kz выяснил, как с помощью настенных часов заманить удачу в дом.