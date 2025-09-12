Адаптация в садике без слез: лайфхаки от детского психолога

Сентябрь – время, когда тысячи малышей впервые переступают порог детского сада. Как подготовить ребенка к новому периоду жизни, корреспонденту Zakon.kz рассказала психолог детского сада "Қарлығаш" Марина Полищукова.

Для ребенка поступление в детский сад – это настоящий вызов, говорит Марина Полищукова.

"Меняется привычный мир: появляются новые взрослые, сверстники, правила, режим дня. Ребенку приходится учиться самостоятельности и выстраивать социальные связи, а это всегда эмоционально непросто. Важно понимать: то, как пройдут первые недели, во многом определяет его дальнейшее отношение к саду, а позже – к учебе и коллективу в целом", – отметила она.

Психолог привела несколько советов, как адаптировать ребенка к садику без стресса и слез.

Совет №1. Выработать режим дня, близкий к детсадовскому. Ранний подъем, дневной сон и питание по расписанию помогают малышу привыкнуть к ритму, в котором ему предстоит жить. Когда распорядок совпадает дома и в саду, ребенку проще чувствовать себя спокойно.

Отдельного внимания требуют навыки самостоятельности: умение кушать ложкой, надевать одежду, пользоваться туалетом. Это не только бытовые привычки, но и основа уверенности в себе. Чем больше ребенок умеет делать сам, тем быстрее он адаптируется в коллективе, где внимание воспитателя распределено между несколькими детьми.

Совет №2. Заранее знакомить ребенка с тем, что его ждет.

Психолог советует рассказывать ребенку истории о детском саде, вместе смотреть мультфильмы, читать книги, где герои ходят в садик. Такие простые приемы помогают сформировать у малыша положительный образ новой среды.

"Ребенок воспринимает садик так, как о нем говорят родители. Если мама рассказывает: "В садике ждут игрушки и друзья", малыш идет туда с радостью. Если же в словах звучит тревога, он чувствует напряжение. Малыши очень тонко улавливают настроение родителей. Поэтому крайне важно, чтобы разговоры о садике были наполнены уверенностью и позитивом", – пояснила спикер.

Можно в процесс подготовки включить игры: учить малыша собирать маленький рюкзак, тренироваться надевать обувь на скорость, устраивать "мини-садик" дома, где ребенок играет в воспитателя и детей. Такие игры формируют у ребенка ощущение готовности и снижают тревожность.

Первые дни: мягкий старт

Даже при хорошей подготовке первые дни в садике могут быть непростыми. В детских садах, как правило, в первые дни практикуют постепенный режим: сначала ребенок остается всего на 1-2 часа, затем постепенно увеличивается время пребывания. Такой подход помогает малышу привыкнуть к новой среде без лишнего стресса.

"Особую роль играет ритуал прощания. Короткая фраза "Я тебя люблю и скоро вернусь" действует лучше, чем долгие уговоры и объятия. Родителям важно сохранять спокойствие: уверенность взрослых напрямую передается детям", – подчеркнула эксперт.

Адаптация невозможна без доверия родителей к воспитателю, утверждает психолог. Так как дети чувствуют, если мама или папа сомневаются, и начинают тревожиться еще сильнее. Важно показывать малышу пример: общаться с педагогом доброжелательно, демонстрировать уважение.

"После насыщенного дня ребенку особенно важно получить тепло и внимание дома. Простые ритуалы – совместная игра, вечерняя сказка или беседа о прошедшем дне – помогают малышу прожить эмоции и укрепляют доверие к родителям", – резюмировала Марина Полищукова.

В Астане функционируют 546 организаций дошкольного образования с общим охватом 69 953 детей. Из них государственных – 100, частных – 443 и три ведомственных детских сада.