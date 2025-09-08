Как будут развивать туризм в Казахстане и какие курортные зоны под пристальным вниманием президента страны

Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана в отдельную главу вывел сферу туризма. Это хороший сигнал для отрасли, поскольку является приоритетным для развития страны.

Исполняющий обязанности председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы рассказал Zakon.kz, чем Казахстан может быть интересен иностранцам и какая нам от этого польза.

Даниел Сержанулы подчеркнул, что туризм является одной из ниш, на которую глава государства делает большую ставку для диверсификации экономики страны.

"Это отмечено и в национальном плане развития, в котором существует несколько важных показателей по улучшению отрасли, и одна из них – занятость. Благодаря развитию туризма мы получим рабочие места. Сейчас полмиллиона человек трудятся в этой отрасли, а по национальному плану к 2030 году это число вырастит до 800 тыс. То есть практически каждый 12-й человек, занятый в Казахстане, будет работать в сферах, связанных с туризмом". Даниел Сержанулы

Эксперт разделяет туристов на внутренних и иностранных, что крайне важно в плане получения прибыли не только для местного населения, но и страны в целом.

"Въездной туризм – немного другое направление, который нацелен на то, чтобы сгенерировать доход в экономику в виде притока иностранной валюты. А внутренний туризм – больше про социальный аспект, связанный с оздоровлением населения, с обеспечением их рекреации, восстановления". Даниел Сержанулы

По мнению спикера, Казахстан интересен для иностранцев как новое направление. И им он может предложить красивую природу, плюс историческое наследие.

"С каждым годом наш туризм становится доступнее. Сейчас граждане 87 стран могут гостить у нас без визы. К тому же появляется все больше прямых авиарейсов. Увеличивается информация о стране за рубежом. И туризм не только классический отдых, но и деловой, спортивный, культурный и так далее. Как пример, в Астане преобладает деловой туризм, у Алматы – городской, природный, горный туризм, а Туркестан силен историческим контекстом, в Мангистау больше развивается пляжный туризм". Даниел Сержанулы

В целом показатели в этой сфере растут. И уместно то, что Касым-Жомарт Токаев, говоря о проблемах в туризме, затронул нехватку профессиональных кадров и низкую конкурентоспособность.

"Показатели растут, другое дело – эффект низкой базы. Мы все-таки сравнительно недавно начали развивать туризм. В прошлом году по внутреннему туризму зафиксирована цифра – 10 млн, сейчас по итогам полугодия количество туристов значительно выросло. Рост есть и среди иностранцев. И соответственно, в связи с ростом спроса растет и предложение. Например, ежегодно по меньшей мере открывается 100 новых отелей, количество занятых становится все больше. Так и нехватка ресурсов возникает в связи с нагрузкой. Большой спрос именно на линейный персонал. Все проблемы нам известны на центральном уровне и в плановом этапе решаются. На активном этапе находится создание нескольких центров обучения в партнерстве с вузами". Даниел Сержанулы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле поручил в кратчайшие сроки привести все туристические объекты в надлежащее состояние. Эту работу он держит на постоянном контроле.

Теперь комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении международных туристов и законодательном обеспечении политики в сфере туризма.

"Комплексное развитие инфраструктуры действительно требует того, чтобы разграничить ответственность. И отрадно, что Касым-Жомарт Токаев поставил точку в этом вопросе. Теперь именно регион должен создавать условия для отдыха – это комфорт, безопасность, пляжи, туалеты и другие насущные вопросы, которые должны быть решены на местном уровне, то есть курортная либо пляжная зоны должны соответствовать всем национальным и международным стандартам". Даниел Сержанулы

Также Токаев посчитал крайне важным создание современной инфраструктуры для развития горного и горнолыжного туризма в Алматы и Алматинской области.

Даниел Сержанулы добавил, что именно мегаполис и область являются наиболее перспективными направлениями, поскольку половина туристов, обслуженных отелями, пришлись на Алматы и Алматинскую область. А горный туризм выигрывает в том, что является круглогодичным туризмом.

"В Алматы можно увидеть, что существующие курорты сильно загружены. Поэтому напрашивается создание большой горной инфраструктуры. Ее отсутствие может привести к обратному: мы нанесем вред экологии путем хаотичного развития туризма либо же получим отторжение со стороны туристов. Поэтому логичным шагом представляется именно дальнейшее развитие инфраструктуры, но уже с учетом этих особенностей". Даниел Сержанулы

