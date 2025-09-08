Как будут развивать туризм в Казахстане и какие курортные зоны под пристальным вниманием президента страны
Исполняющий обязанности председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы рассказал Zakon.kz, чем Казахстан может быть интересен иностранцам и какая нам от этого польза.
Даниел Сержанулы подчеркнул, что туризм является одной из ниш, на которую глава государства делает большую ставку для диверсификации экономики страны.
"Это отмечено и в национальном плане развития, в котором существует несколько важных показателей по улучшению отрасли, и одна из них – занятость. Благодаря развитию туризма мы получим рабочие места. Сейчас полмиллиона человек трудятся в этой отрасли, а по национальному плану к 2030 году это число вырастит до 800 тыс. То есть практически каждый 12-й человек, занятый в Казахстане, будет работать в сферах, связанных с туризмом".Даниел Сержанулы
Эксперт разделяет туристов на внутренних и иностранных, что крайне важно в плане получения прибыли не только для местного населения, но и страны в целом.
"Въездной туризм – немного другое направление, который нацелен на то, чтобы сгенерировать доход в экономику в виде притока иностранной валюты. А внутренний туризм – больше про социальный аспект, связанный с оздоровлением населения, с обеспечением их рекреации, восстановления".Даниел Сержанулы
По мнению спикера, Казахстан интересен для иностранцев как новое направление. И им он может предложить красивую природу, плюс историческое наследие.
"С каждым годом наш туризм становится доступнее. Сейчас граждане 87 стран могут гостить у нас без визы. К тому же появляется все больше прямых авиарейсов. Увеличивается информация о стране за рубежом. И туризм не только классический отдых, но и деловой, спортивный, культурный и так далее. Как пример, в Астане преобладает деловой туризм, у Алматы – городской, природный, горный туризм, а Туркестан силен историческим контекстом, в Мангистау больше развивается пляжный туризм".Даниел Сержанулы
В целом показатели в этой сфере растут. И уместно то, что Касым-Жомарт Токаев, говоря о проблемах в туризме, затронул нехватку профессиональных кадров и низкую конкурентоспособность.
"Показатели растут, другое дело – эффект низкой базы. Мы все-таки сравнительно недавно начали развивать туризм. В прошлом году по внутреннему туризму зафиксирована цифра – 10 млн, сейчас по итогам полугодия количество туристов значительно выросло. Рост есть и среди иностранцев. И соответственно, в связи с ростом спроса растет и предложение. Например, ежегодно по меньшей мере открывается 100 новых отелей, количество занятых становится все больше. Так и нехватка ресурсов возникает в связи с нагрузкой. Большой спрос именно на линейный персонал. Все проблемы нам известны на центральном уровне и в плановом этапе решаются. На активном этапе находится создание нескольких центров обучения в партнерстве с вузами".Даниел Сержанулы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле поручил в кратчайшие сроки привести все туристические объекты в надлежащее состояние. Эту работу он держит на постоянном контроле.
Теперь комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении международных туристов и законодательном обеспечении политики в сфере туризма.
"Комплексное развитие инфраструктуры действительно требует того, чтобы разграничить ответственность. И отрадно, что Касым-Жомарт Токаев поставил точку в этом вопросе. Теперь именно регион должен создавать условия для отдыха – это комфорт, безопасность, пляжи, туалеты и другие насущные вопросы, которые должны быть решены на местном уровне, то есть курортная либо пляжная зоны должны соответствовать всем национальным и международным стандартам".Даниел Сержанулы
Также Токаев посчитал крайне важным создание современной инфраструктуры для развития горного и горнолыжного туризма в Алматы и Алматинской области.
Даниел Сержанулы добавил, что именно мегаполис и область являются наиболее перспективными направлениями, поскольку половина туристов, обслуженных отелями, пришлись на Алматы и Алматинскую область. А горный туризм выигрывает в том, что является круглогодичным туризмом.
"В Алматы можно увидеть, что существующие курорты сильно загружены. Поэтому напрашивается создание большой горной инфраструктуры. Ее отсутствие может привести к обратному: мы нанесем вред экологии путем хаотичного развития туризма либо же получим отторжение со стороны туристов. Поэтому логичным шагом представляется именно дальнейшее развитие инфраструктуры, но уже с учетом этих особенностей".Даниел Сержанулы
