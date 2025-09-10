Япония впервые представила солнечные панели мощностью с 20 АЭС

Япония с момента аварии на Фукусиме в 2011 году была вынуждена переосмыслить всю свою энергетическую систему. Катастрофа не только подорвала доверие к ядерной энергетике, но и ускорила гонку за безопасными и устойчивыми альтернативами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias, энергетическая траектория Японии изменилась навсегда в 2011 году. Когда землетрясение и цунами вызвали аварию на Фукусиме, страна поняла, что больше не может полностью полагаться на атомную энергию. С тех пор солнечная энергия начала быстро развиваться, к 2024 году обеспечивая около 10% национальной электроэнергии.

Однако Япония всегда сталкивалась со структурной проблемой: нехваткой пространства. В отличие от стран с обширными пустынями или ровными территориями, ее гористая география и чрезвычайно высокая плотность населения мешают расширению традиционных солнечных ферм. При этом японская промышленность утратила свое мировое лидерство: с 50% мирового производства панелей в 2004 году до менее 1% сегодня, уступив место Китаю.

Именно в этом контексте на арену выходят солнечные панели, способные заменить 20 атомных реакторов. Речь идет о революционных перовскитных солнечных элементах – легком, тонком и гибком материале, который можно устанавливать в самых неожиданных местах: на окнах, стенах и даже крышах автомобилей.

Однако все не так просто. Технология сталкивается с серьезными препятствиями. Самое большое – долговечность: перовскитные элементы деградируют быстрее кремниевых, сокращая срок службы.

Еще одна проблема – стоимость производства, которая должна снизиться, чтобы продукт стал конкурентоспособным в масштабах всей страны. Эксперты предполагают, что полноценный выход на рынок состоится лишь в 2030-х годах.

План страны ясен: к 2040 году Япония намерена генерировать 20 гигаватт энергии с помощью перовскитов – эквивалент мощности 20 атомных станций. Достижение этой цели станет не только технологической победой, но и историческим этапом глобального перехода к устойчивой энергии.

Это позволит Японии превратиться в экспортера энергетических технологий, предлагая миру более эффективную альтернативу, не зависящую от больших площадей. Для густонаселенных стран, таких как Южная Корея, Сингапур или части Европы, японский опыт может служить моделью.

