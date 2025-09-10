#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Япония впервые представила солнечные панели мощностью с 20 АЭС

Альтернативные источники энергии, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 04:59 Фото: pexels
Япония с момента аварии на Фукусиме в 2011 году была вынуждена переосмыслить всю свою энергетическую систему. Катастрофа не только подорвала доверие к ядерной энергетике, но и ускорила гонку за безопасными и устойчивыми альтернативами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias, энергетическая траектория Японии изменилась навсегда в 2011 году. Когда землетрясение и цунами вызвали аварию на Фукусиме, страна поняла, что больше не может полностью полагаться на атомную энергию. С тех пор солнечная энергия начала быстро развиваться, к 2024 году обеспечивая около 10% национальной электроэнергии.

Однако Япония всегда сталкивалась со структурной проблемой: нехваткой пространства. В отличие от стран с обширными пустынями или ровными территориями, ее гористая география и чрезвычайно высокая плотность населения мешают расширению традиционных солнечных ферм. При этом японская промышленность утратила свое мировое лидерство: с 50% мирового производства панелей в 2004 году до менее 1% сегодня, уступив место Китаю.

Именно в этом контексте на арену выходят солнечные панели, способные заменить 20 атомных реакторов. Речь идет о революционных перовскитных солнечных элементах – легком, тонком и гибком материале, который можно устанавливать в самых неожиданных местах: на окнах, стенах и даже крышах автомобилей.

Однако все не так просто. Технология сталкивается с серьезными препятствиями. Самое большое – долговечность: перовскитные элементы деградируют быстрее кремниевых, сокращая срок службы.

Еще одна проблема – стоимость производства, которая должна снизиться, чтобы продукт стал конкурентоспособным в масштабах всей страны. Эксперты предполагают, что полноценный выход на рынок состоится лишь в 2030-х годах.

План страны ясен: к 2040 году Япония намерена генерировать 20 гигаватт энергии с помощью перовскитов – эквивалент мощности 20 атомных станций. Достижение этой цели станет не только технологической победой, но и историческим этапом глобального перехода к устойчивой энергии.

Это позволит Японии превратиться в экспортера энергетических технологий, предлагая миру более эффективную альтернативу, не зависящую от больших площадей. Для густонаселенных стран, таких как Южная Корея, Сингапур или части Европы, японский опыт может служить моделью.

Ранее стало известно, что новые Wi-Fi точки появятся на таможенных пунктах Казахстана.

Аксинья Титова
