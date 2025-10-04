#АЭС в Казахстане
Мир

В Японии премьером впервые может стать женщина

флаг Японии, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 11:48 Фото: freepik
Премьер-министром Японии с высокой вероятностью впервые станет женщина – бывший министр экономической безопасности Санаэ Такаити, сообщает Zakon.kz.

Она выиграла выборы главы правящей Либерально-демократической партии, получив во втором туре поддержку 185 членов против 156 у конкурента, министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, пишет NHK.

Такаити известна своими правыми взглядами и визитом в храм Ясукуни, символ японского милитаризма. В нынешней кампании она избегала острых тем, но ее высказывания, например об "иностранцах, пинающих оленей в Нара", вызвали сомнения у части коллег.

Премьер будет избран в середине октября парламентом. Несмотря на то, что ЛДП потеряла большинство, шансы оппозиции договориться о едином кандидате оцениваются как минимальные.

В начале сентября 2025 года премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о своем намерении уйти в отставку после растущих призывов его партии взять на себя ответственность за историческое поражение на парламентских выборах в июле.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
