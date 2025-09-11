#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые ответили, что будет, если сутки на Земле сократятся до двух часов

Планета, космос, мрак, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 06:20 Фото: pexels
Возможно, вы уже чувствуете, что в сутках не хватает времени. Это не просто ваше воображение – дни действительно становятся короче, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, 9 июля, 22 июля и 5 августа этого года продолжительность суток была короче стандартных 24 часов на 1,3-1,51 миллисекунды.

Хотя точная причина остается загадкой, возможных факторов несколько: изменения в атмосфере, таяние ледников, движение в ядре Земли и ослабление магнитного поля.

Потеря пары миллисекунд не является поводом для особого беспокойства, однако новая книга с пугающим сюжетом описывает мир, буквально "сходящий с орбиты". В романе Алекса Фостера под названием "Circular Motion" дни на Земле сокращаются сначала до 23 часов, потом до 20, а затем – всего до двух.

Ученые поясняют, если бы вращение Земли действительно ускорилось, возник бы "центробежный эффект" – объекты начали бы смещаться от оси планеты, как подвесные кресла на карусели. Океаны стали бы выпирать вокруг экватора, придавая Земле форму ромба, а вода, оттянутая из полярных областей, сделала бы Арктический океан мельче и затопила экваториальные регионы. Даже суша у экватора, которая не ушла бы под воду, подвергалась бы большему риску цунами и затоплений.

Профессор геофизики Калифорнийского университета в Сан-Диего Дункан Эгнью отметил, что "наибольшие изменения произойдут в океанских приливах".

Как знают все, кто бывал на пляже, в прибрежных зонах по всему миру наблюдаются отливы и приливы из-за притяжения Луны и Солнца в сочетании с вращением Земли. Сейчас вращение планеты вызывает два прилива и два отлива каждые 24 часа 50 минут.

  • Стоит помнить, что на экваторе (где окружность Земли самая большая) скорость вращения выше, чем в тропиках или на полюсах: примерно 1650 км/ч против почти нуля у полюсов. Мы удерживаемся на поверхности благодаря гравитации, но, если вращение ускорится достаточно сильно, центробежная сила превзойдет гравитацию и объекты начнут улетать в космос.
  • Если бы вращение Земли ускорилось, это означало бы меньше дневного света и меньше времени на сон, что снизило бы продуктивность людей.
  • Часы пришлось бы постоянно переводить назад по мере сокращения дней или даже изобретать совершенно новую систему отсчета времени. Хотя у человека есть "циркадный ритм" – внутренние биологические часы, привязанные к 24-часовому дню. Их сбой (например, из-за перелетов) уже вызывает физические и психологические проблемы.
  • Кроме того, многие спутники оказались бы не на своих местах, что вызвало бы сбои в связи, интернете, ТВ и других системах.

Однако стоит помнить, что, по мнению ученых, идея ускорения вращения Земли до такой степени – "совершенно абсурдна".

Ранее в Тихом океане впервые обнаружили "темный кислород".

Аксинья Титова
