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Наука и технологии

Солнце "взорвалось" дважды за сутки: есть ли опасность для Земли

Солнце, космос, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 17:38 Фото: unsplash
На Солнце ученые зарегистрировали вторую сильную вспышку за сутки – уровня M2.1, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 августа 2025 года проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"На Солнце в активной области 4168 в 07:57 по Москве (в 09:57 по времени Астаны. – Прим. ред.) произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл – M2.1). Предыдущее событие уровня M2.9 произошло вчера в этом же активном центре около 17:00 по московскому времени (3 августа около 19:00 по времени Астаны), то есть менее суток назад".

Как отметили ученые, наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле-августе, "но преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит".

"На данный момент взрывы происходят только в одном компактном центре Солнца и являются ограниченными по силе. Признаков глобального роста активности нет. Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов. Объективная информация по новому событию пока отсутствует и будет уточняться".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Фото: xras.ru

Ранее сообщалось, что на Солнце зафиксирована самая мощная вспышка с середины июня.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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