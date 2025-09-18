В космосе завис груз для МКС из-за поломки двигателя корабля

У американского космического грузового корабля Cygnus XL с грузом для Международной космической станции сломался двигатель, сообщает Zakon.kzи

Грузовой корабль Cygnus XL американской компании Northrop Grumman с грузом, вес которого составляет 4,5 т запустили на МКС 14 сентября. Информация о технических неполадках появилась на сайте NASA 16 сентября. Пристыковаться к станции корабль должен был 17 сентября.

"Рано утром во вторник главный двигатель Cygnus XL остановился раньше запланированного времени после двух включений, необходимых для повышения орбиты космического корабля для встречи с космической станцией", – говорится в сообщении.

В NASA добавили, что все остальные системы корабля работают нормально, а специалисты на Земле пытаются разобраться в проблеме и наметить новую дату и время стыковки Cygnus XL со станцией. Известно, что Cygnus перевозит материалы для производства фармацевтических кристаллов, которые могут быть использованы для лечения рака и других заболеваний, а также для проведения ряда других экспериментов и демонстраций.

По предварительному плану, космический корабль должен пробыть на станции до марта 2026 года.

9 сентября транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-30" был затоплен в Тихом океане.