Наука и технологии

Япония запустила новую ракету для доставки груза на МКС

ракета H3, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 09:54 Фото: X/tnsc_JAXA
26 октября 2025 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило флагманскую ракету H3 с беспилотным кораблем HTV-X1 – первой миссией новой серии грузовых полетов к Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Ракета H3 № 7 стартовала с космодрома Танегасима на юге страны. Космический аппарат отделился и вышел на расчетную орбиту. Если все пойдет по плану, корабль прибудет к станции через несколько дней. Японский астронавт Кимия Юи, находящийся сейчас на борту МКС, должен захватить HTV-X1 с помощью роботизированной руки утром 30 октября.

HTV-X стал преемником грузовика серии H-II (Kounotori – "аист"), который с 2009 по 2020 год девять раз доставлял грузы на станцию. Новый корабль способен перевозить больше полезной нагрузки и снабжать энергией научное оборудование, включая образцы, требующие охлаждения.

Он рассчитан на полугодовое пребывание у станции: доставляет грузы, забирает отходы, а после расстыковки выполняет отдельные орбитальные миссии – в этот раз в течение трех месяцев.

Ракета H3 пришла на смену модели H-2A, завершившей службу в июне. Япония делает ставку на новую систему, чтобы укрепить позиции на мировом рынке космических запусков и повысить национальную безопасность. После неудачного дебюта в 2023 году H3 провела уже шесть успешных запусков подряд.

Ранее сообщалось, что японская компания нанимает иностранцев, чтобы они, сидя на родине, удаленно управляли роботами.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
