Американцы установили рекорд дальности пуска специальной ракеты

Американские ВВС сообщили об успешных испытаниях усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM, которые завершились рекордным по дальности пуском с истребителя пятого поколения F-22, сообщает Zakon.kz.

По данным The Aviationist, запуск состоялся на авиабазе Эглин во Флориде в конце 2024 года с участием F-22 Raptor. Испытания стали частью программы F3R, цель которой – повысить эффективность главного авиационного вооружения США и стран-НАТО.

Как отметил вице-президент оборонной компании Raytheon Джон Норман, достигнутый результат стал "значительным шагом вперед", хотя конкретные цифры – дальность, высота и скорость полета носителя – не раскрываются.

Модернизация включала обновленную систему наведения и новое программное обеспечение, позволяющее поражать более широкий спектр целей. При этом уменьшение размеров блока наведения дало возможность установить более мощный двигатель.

Точные характеристики новейшей модификации AMRAAM – AIM-120D-3 пока засекречены. По открытым данным, в оптимальных условиях ее дальность может составлять порядка 185 километров, но проведенные испытания намекают на то, что этот предел мог быть существенно расширен.

Ранее американские военные впервые запустили боеприпас, зависающий в воздухе.