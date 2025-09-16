Американские военные впервые запустили боеприпас, зависающий в воздухе

Новое испытание, проведенное американскими военными, показало потенциал применения крупных беспилотников в роли платформ для запуска более мелких дронов, способных находиться в воздухе и поражать цели по мере необходимости, сообщает Zakon.kz.

По данным General Atomics Aeronautical Systems, во время тестов специалисты впервые в истории осуществили запуск барражирующего боеприпаса Switchblade 600 с беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper.

Фото: General Atomics Aeronautical Systems

После выхода из контейнера управление малым дроном Switchblade 600 передается оператору, находящемуся ближе к району боевых действий, и именно он принимает решение о выборе цели.

В рамках испытаний провели два успешных запуска, подтвердив точность поражения и передачу данных в режиме реального времени.

Интеграция Switchblade 600 с MQ-9A расширяет боевые возможности комплекса, усиливает взаимодействие воздушных и наземных сил и обеспечивает поддержку наземных маневров.

