#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
539.54
637.09
6.52
Наука и технологии

Американские военные впервые запустили боеприпас, зависающий в воздухе

Военные технологии, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 03:20 Фото: pexels
Новое испытание, проведенное американскими военными, показало потенциал применения крупных беспилотников в роли платформ для запуска более мелких дронов, способных находиться в воздухе и поражать цели по мере необходимости, сообщает Zakon.kz.

По данным General Atomics Aeronautical Systems, во время тестов специалисты впервые в истории осуществили запуск барражирующего боеприпаса Switchblade 600 с беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper.

Фото: General Atomics Aeronautical Systems

После выхода из контейнера управление малым дроном Switchblade 600 передается оператору, находящемуся ближе к району боевых действий, и именно он принимает решение о выборе цели.

В рамках испытаний провели два успешных запуска, подтвердив точность поражения и передачу данных в режиме реального времени.

Интеграция Switchblade 600 с MQ-9A расширяет боевые возможности комплекса, усиливает взаимодействие воздушных и наземных сил и обеспечивает поддержку наземных маневров.

Ранее ученый создал зрелищную 3D-модель затонувшей подлодки Второй мировой войны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
От фермы до экспорта: что изменилось в сельском хозяйстве Казахстана после Послания президента
09:50, 03 сентября 2025
От фермы до экспорта: что изменилось в сельском хозяйстве Казахстана после Послания президента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: