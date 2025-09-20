#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Наука и технологии

Искусственный интеллект впервые спроектировал вирус

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 09:25 Фото: pexels
Ученым удалось при помощи искусственного интеллекта спроектировать вирусы, способные уничтожать штаммы бактерий кишечной палочки, сообщает Zakon.kz.

Как заявляют ученые, следующим шагом станет создание жизни с помощью ИИ. Впрочем, уточняется, что для проектирования полноценного живого организма необходимо провести множество экспериментальных исследований.

Исследование было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv 17 сентября и пока не прошло рецензирование, но авторы утверждают, что оно демонстрирует потенциал ИИ для разработки биотехнологических инструментов и методов лечения бактериальных инфекций .

Ученым пришлось проанализировать тысячи последовательностей, сгенерированных ИИ, и сузить поиск до 302 жизнеспособных бактериофагов, пишет Nature.

Около 16 из 302 бактериофагов, разработанных с помощью ИИ, проявили устойчивость к кишечной палочке. Так, исследователи обнаружили, что комбинации фагов, разработанных с помощью ИИ, способны инфицировать и уничтожать три различных штамма бактерии.

Между тем ученые из Университета Кента (Великобритания) доказали, что чай можно выращивать в почве, имитирующей грунт Луны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Астрономы выяснили, какая культура способна расти на Луне
03:50, 20 сентября 2025
Астрономы выяснили, какая культура способна расти на Луне
Жилье для людей труда: новые возможности от "Отбасы банка" для предприятий и бизнеса
16:39, 19 сентября 2025
Жилье для людей труда: новые возможности от "Отбасы банка" для предприятий и бизнеса
Черноногая и ржавая: самые смертоносные и малоизвестные кошки планеты
16:17, 19 сентября 2025
Черноногая и ржавая: самые смертоносные и малоизвестные кошки планеты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: