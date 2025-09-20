Искусственный интеллект впервые спроектировал вирус

Ученым удалось при помощи искусственного интеллекта спроектировать вирусы, способные уничтожать штаммы бактерий кишечной палочки, сообщает Zakon.kz.

Как заявляют ученые, следующим шагом станет создание жизни с помощью ИИ. Впрочем, уточняется, что для проектирования полноценного живого организма необходимо провести множество экспериментальных исследований.

Исследование было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv 17 сентября и пока не прошло рецензирование, но авторы утверждают, что оно демонстрирует потенциал ИИ для разработки биотехнологических инструментов и методов лечения бактериальных инфекций .

Ученым пришлось проанализировать тысячи последовательностей, сгенерированных ИИ, и сузить поиск до 302 жизнеспособных бактериофагов, пишет Nature.

Около 16 из 302 бактериофагов, разработанных с помощью ИИ, проявили устойчивость к кишечной палочке. Так, исследователи обнаружили, что комбинации фагов, разработанных с помощью ИИ, способны инфицировать и уничтожать три различных штамма бактерии.

Между тем ученые из Университета Кента (Великобритания) доказали, что чай можно выращивать в почве, имитирующей грунт Луны.