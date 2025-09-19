#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Астрономы выяснили, какая культура способна расти на Луне

Космос муна, мрак, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 03:50 Фото: pixabay
Ученые из Университета Кента (Великобритания) доказали, что чай можно выращивать в почве, имитирующей грунт Луны, сообщает Zakon.kz.

Об открытии исследователи сообщили на конференции Space Agriculture Workshop (SAW).

Саженцы высадили в "лунный" и "марсианский" аналоги почвы, сравнив их с контрольной группой в обычной земле из Девона. Условия – температура, освещенность и влажность – подбирались так, чтобы напоминать космические.

Результат оказался неожиданным: чайные кусты на "лунном" грунте прижились и росли не хуже контрольных, тогда как в "марсианской" почве растения погибали.

"Эти опыты показывают, что земные культуры, в том числе чай, можно выращивать в лунных теплицах, обеспечивая будущих колонистов свежей пищей и даже традиционной британской "чайной паузой", – отметил руководитель исследования профессор Найджел Мейсон.

Ученые подчеркивают: исследования важны не только для будущих лунных баз, но и для Земли. Результаты помогут лучше понять, как растения выживают в неблагоприятных условиях и как оживлять обедненные почвы, страдающие от изменения климата и истощения.

Ранее ученые выяснили, кто мог жить на Марсе.

Аксинья Титова
