Киви помогает организму эффективнее, чем витамин С

Ученые из Австралии установили, что золотистый киви SunGold помогает справляться со стрессом, усталостью и сниженным настроением быстрее, чем капсулы с витамином C, передает Zakon.kz.

В исследовании участвовали 26 человек с дефицитом витамина C. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Одна группа ежедневно ела по два киви, другая принимала добавки. Уже через четыре дня у участников, употреблявших киви, снижалась усталость, а через неделю, улучшалось настроение. Витамин в капсулах также давал эффект, но более слабый и с задержкой.

Ученые считают, что киви работает лучше благодаря комплексу биоактивных веществ, которые поддерживают нервную систему и усиливают антиоксидантную защиту. Регулярное употребление этой ягоды может быть простым способом укрепить психическое здоровье.

