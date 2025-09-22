#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.19
636.44
6.49
Наука и технологии

Киви помогает организму эффективнее, чем витамин С

польза киви, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 19:34 Фото: freepik
Ученые из Австралии установили, что золотистый киви SunGold помогает справляться со стрессом, усталостью и сниженным настроением быстрее, чем капсулы с витамином C, передает Zakon.kz.

В исследовании участвовали 26 человек с дефицитом витамина C. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Одна группа ежедневно ела по два киви, другая принимала добавки. Уже через четыре дня у участников, употреблявших киви, снижалась усталость, а через неделю, улучшалось настроение. Витамин в капсулах также давал эффект, но более слабый и с задержкой.

Ученые считают, что киви работает лучше благодаря комплексу биоактивных веществ, которые поддерживают нервную систему и усиливают антиоксидантную защиту. Регулярное употребление этой ягоды может быть простым способом укрепить психическое здоровье.

Ранее мы рассказали, какие продукты помогут поддержать организм осенью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Токаев провел встречу с главой корпорации Chevron
19:33, Сегодня
Токаев провел встречу с главой корпорации Chevron
Стало известно, когда Токаев выступит на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США
19:30, Сегодня
Стало известно, когда Токаев выступит на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США
Крупнейший в мире фонд прямых инвестиций заинтересовался Казахстаном
19:22, Сегодня
Крупнейший в мире фонд прямых инвестиций заинтересовался Казахстаном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: