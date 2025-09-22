Киви помогает организму эффективнее, чем витамин С
Ученые из Австралии установили, что золотистый киви SunGold помогает справляться со стрессом, усталостью и сниженным настроением быстрее, чем капсулы с витамином C, передает Zakon.kz.
В исследовании участвовали 26 человек с дефицитом витамина C. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.
Одна группа ежедневно ела по два киви, другая принимала добавки. Уже через четыре дня у участников, употреблявших киви, снижалась усталость, а через неделю, улучшалось настроение. Витамин в капсулах также давал эффект, но более слабый и с задержкой.
Ученые считают, что киви работает лучше благодаря комплексу биоактивных веществ, которые поддерживают нервную систему и усиливают антиоксидантную защиту. Регулярное употребление этой ягоды может быть простым способом укрепить психическое здоровье.
Ранее мы рассказали, какие продукты помогут поддержать организм осенью.
