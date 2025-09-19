Тепло, витамины и суп: как поддержать организм осенью

Осень – время уютных свитеров, хрустящих листьев и… падения иммунитета. Вместе с похолоданием к нам приходят простуды, усталость и сезонная апатия. Zakon.kz поговорил со специалистом, какие продукты лучше есть в осенний сезон, чтобы чувствовать себя хорошо.

Мы не всегда можем повлиять на ветер за окном, но всегда можем выбрать, чем наполнить тарелку. Осень учит нас простому: тепло приходит не только от батарей, но и от правильной еды, душевных привычек и бережного отношения к себе.

Время горячих и сытных блюд

Фото: freepik

С приходом осени меняется не только гардероб, но и аппетит. Летняя легкость уходит вместе с ягодами и окрошкой, и на смену им приходят бульоны, тушеные блюда и горячие супы. Организм просит тепла и энергии, а значит, рацион становится плотнее, калорийность выше. Это не повод бояться, а повод поддержать себя: жиры, цельнозерновые продукты, теплая пища и регулярные приемы еды помогают сохранить внутреннее равновесие и не мерзнуть изнутри.

"Режим питания осенью нужно менять. Увеличивать калорийность и переходить на горячие блюда. Это супы, бульоны, горячее второе", – объясняет врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Природная защита: имбирь, чеснок и лимон

Фото: freepik

Осенью особенно актуальны природные иммуностимуляторы.

"Когда наступает осенний сезон – это, как в Айюрведе, сезон прохлады: усиливается холод, усиливается ветер. И организм нужно согревать. Имбирь, мед, различные витаминные добавки – все это помогает. Когда смешивают орехи, курагу, изюм, мед – это все не только согревает тело изнутри, но и улучшает кровоснабжение, особенно по мелким сосудам",- поясняет врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

В них витамины группы B, аскорбиновая кислота и мощные фитонциды, которые поддерживают иммунную систему, согревают и помогают организму адаптироваться в сезон дождей. Смеси из лимона, меда и имбиря – отличное утреннее средство для бодрости и защиты от вирусов.

Урожай, который лечит

Фото: freepik

Самые полезные продукты осенью – это те, что выросли в этот сезон. В них много клетчатки, витаминов, микроэлементов, а главное, они еще свежие, не залежавшиеся на складах. Запеканки, овощные рагу, супы и даже пироги с тыквой – осень словно создана для таких блюд.

"Среди сезонных продуктов самые ценные по составу – это, конечно, тыква, морковь, свекла. Все, что осенью поспевает, все полезное. Манты вкуснее, тыква сладкая, свекла изумительная", – рассказывает врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Это сезон тепла в тарелке. Пока зима не пришла, стоит использовать все богатство урожая.

Осень – не время дефицита

Фото: freepik

Несмотря на популярное мнение, осень – это не сезон авитаминоза. Наоборот, организм за лето запасся витаминами и сейчас переходит в фазу поддержания. Конечно, можно добавить витаминные комплексы, особенно если чувствуете усталость. Но в целом осень дает достаточно витаминов, чтобы укрепиться перед зимой.

"Осенью, наоборот, дефицита витаминов нет. Медики чаще отмечают, что в этот период обостряются паразитозы: амебиазы, лямблиозы, легкая форма аскаридоза", – объясняет врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Интересный нюанс: с приходом осени часто выявляются паразиты. Это связано не с ростом их активности, а с тем, что чеснок, популярный осенний продукт, начинает поднимать на поверхность то, что было скрыто. Так что сезонная любовь к чесноку полезна не только для иммунитета, но и для внутренней чистоты.

"Поэтому осеннего авитаминоза как такового не существует. Но есть хороший выход. Если чувствуете, что организму не хватает витаминов, то есть добавки, которые сейчас доступны в большом количестве". Врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова

Осень может казаться угасающей: с серым небом, коротким днем и капризной погодой. Но если приглядеться, это сезон глубины. У каждого из нас есть свое осеннее блюдо, которое не только вкусное, но и будто бы лечит.

Пока деревья сбрасывают листву, вы можете, наоборот, наполнить себя. Витаминами, теплом, насыщенными вкусами. Пусть ваша еда этой осенью будет как шерстяной плед: уютной, теплой и нужной. Ведь крепкий иммунитет начинается не с аптеки, а с любви к себе на завтрак, обед и ужин.