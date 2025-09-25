Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных объектов

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды. Эти водоемы можно назвать "активными", сообщает Zakon.kz.

По данным на сайте ESA, талая вода образуется под ледником двумя путями. Первый – геотермальные источники. Второй – при движении ледника по лежащей под ним породе из-за трения возникает много тепла.

Эта вода скапливается в низинах, возникают подледные озера. Если вода из этих озер вытекает, рано или поздно она попадает в океан. Там пресные потоки нарушают течения, а также могут приводить к серьезным сдвигам в экосистемах.

Чтобы предсказывать такие события и оценивать их влияние на океаны, ученым нужно понимать, как "работают" подледные озера. Однако их изучение по очевидным причинам затруднено.

Один из методов обнаружения подледных озер – измерение высоты ледника над уровнем моря. В новой работе ученые из Лидсского, Эдинбургского и Ливерпульского университетов (Великобритания) применили именно этот метод и выявили 85 новых активных подледных озер Антарктиды.

Для анализа они использовали набор данных, полученных радиовысотомером с синтезированной апертурой миссии CryoSat-2 с 2010 по 2020 год. Это измерения высоты ледников на широте от 88 градусов (южной) и выше, то есть по большей части прибрежные регионы континента.

Из открытых учеными 85 активных подледных озер 73 расположены в Восточной Антарктиде, 12 – в Западной. Шесть озер находятся в пределах восьми километров от границы, до которой ледник еще лежит на суше, а дальше уже держится на воде. И лишь каждый пятый "новый" водоем лежит под относительно медленным ледником, большая их часть образовались под ледниками, которые движутся со скоростью более 50 метров в год.

