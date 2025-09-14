#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые обнаружили живое "нечто" подо льдом Арктики

Лед, ученые, вода, исследования, океан, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 03:30 Фото: pexels
Если нырнуть под арктический лед, то можно заметить слой, похожий на грязь, покрывающий замерзшую нижнюю поверхность. Эта зеленая пленка на самом деле "живая" и даже движется, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discover Wildlife, подобная окраска вызвана огромными сообществами микроскопических водорослей, известных как диатомовые водоросли.

Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что вопреки предыдущим предположениям, эти организмы не находятся в состоянии покоя, когда оказываются в ловушке льда.

Вместо этого водоросли остаются активными и подвижными, они способны перемещаться при температурах до –15°C – это самая низкая температура, при которой когда-либо было зафиксировано движение эукариотической клетки, сложного типа клетки, характерного для растений, животных и грибов.

Ученые отмечают, что подвижность водорослей внутри льда поддерживает теорию о том, что они помогают передавать ресурсы через арктическую пищевую цепь, делая их важной частью одной из самых суровых сред на Земле.

Ранее ученые сделали в Антарктиде впечатляющее открытие.

Аксинья Титова
