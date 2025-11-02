#Народный юрист
Наука и технологии

На Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки – ученые

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 12:15 Фото: скриншот видео
По данным ученых, на Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на 2 недели, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в 04:00 по Москве (06:00 по Астане) на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому (сильному) классу активности по использующейся в солнечной физике 5-уровневой шкале. Выше уровня M располагаются только самые сильные события уровня X.

Вспышка наблюдалась около 11 минут, событие не окажет воздействия на Землю, однако событие является предвестником более сильной активности Солнца.

"Как ожидается, ночное событие является предвестником длительного (не менее недели) всплеска солнечной активности, пик которого придется на наступающую следующую неделю с 3 по 9 ноября. В настоящее время на левом краю Солнца наблюдается выход к Земле двух мощных центров активности, видимых по крупным магнитным петлям с высотой до 200-300 тысяч км (при размере Земли около 13 тысяч км)", – сообщили астрономы.

Минуя сложные научные термины и расчеты, опубликованные астрономами, можно заметить вывод: с середины следующей недели (3 – 9 ноября 2025 года) солнечные вспышки начнут бить по Земле.

Ранее астрофизики выяснили, что у Земли до 2083 года будет новая мини-луна.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
