Наука и технологии

Ученые нашли возможный источник древней жизни на Земле

Земля, ученые, исследование , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 01:51 Фото: pixabay
Ученые из Токийского института науки выяснили, что древние микробы использовали железо и небольшой кислород от цианобактерий для получения энергии, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Microbes and Environments (M&E).

Ученые полагают, что этот механизм мог играть ключевую роль в переходный период, когда побочный продукт фотосинтеза становился топливом для новой формы жизни.

Так называемое Великое кислородное событие произошло примерно 2,3 млрд лет назад: цианобактерии начали активно производить кислород, что радикально изменило атмосферу и биосферу планеты, создав условия для появления животных и растений. Для древних анаэробных организмов кислород, напротив, был токсичен.

Чтобы смоделировать те времена, исследователи изучили пять горячих источников в Японии (в Токио, Аките и Аомори). Их вода содержит много закисного железа (Fe²⁺) и очень мало кислорода – такие условия были характерны для океанов до насыщения кислородом.

В четырех источниках доминировали микроаэрофильные железоокисляющие бактерии, превращавшие Fe²⁺ в Fe³⁺. Вместе с ними встречались фотосинтезирующие цианобактерии, но в меньшем количестве. В одном из источников выявили иную микробную экосистему с другой стратегией метаболизма.

Метагеномный анализ позволил восстановить более 200 геномов микроорганизмов. Ученые обнаружили, что одни бактерии использовали железо и кислород, а другие были задействованы в круговороте углерода, азота и даже серы. Последнее стало неожиданностью: серы в воде почти не было, но гены указывали на существование "скрытого" серного цикла.

Авторы считают, что результаты исследования не только помогают лучше понять историю Земли, но и расширяют горизонты астробиологии: планеты с железосодержащими океанами и низким содержанием кислорода могут оказаться обитаемыми благодаря аналогичным микробным сообществам.

А ранее ученые выяснили, у каких женщин риск смерти от рака груди самый высокий. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
