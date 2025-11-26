Руины древнего города обнаружили в Узбекистане

Ученые Самаркандского института археологии нашли на холме Бабуртепа в Кашкадарьинской области остатки древнего города-крепости, сообщает Zakon.kz.

Археологи изучили участок в селе Пасттол Камашинского района и выявили элементы крупного поселения. Как пишет Heritage Daily, возраст города-крепости, предположительно более двух тысяч лет.

Фото: Х/upl.uz

В раскопках обнаружили фрагменты оборонительных сооружений, караульные помещения, мастерские и большое количество керамики. Ученые предполагают, что в центральной части располагался дворец или храм. Здесь же нашли остатки просторного зала и нескольких комнат, а также фрагменты настенной росписи.

Archaeologists Uncover a 2,300-Year-Old Fortress City in Uzbekistan’s Kashkadarya Oasishttps://t.co/oebJOLTB7W pic.twitter.com/QH2ukPFyq4 — Arkeonews (@ArkeoNews) November 23, 2025

Уличенная в вандализме Грета Тунберг избежала сурового наказания в Венеции.