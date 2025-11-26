#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Мир

Руины древнего города обнаружили в Узбекистане

В Узбекистане нашли древний город, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 08:24 Фото: pixabay
Ученые Самаркандского института археологии нашли на холме Бабуртепа в Кашкадарьинской области остатки древнего города-крепости, сообщает Zakon.kz.

Археологи изучили участок в селе Пасттол Камашинского района и выявили элементы крупного поселения. Как пишет Heritage Daily, возраст города-крепости, предположительно  более двух тысяч лет.

Фото: Х/upl.uz

В раскопках обнаружили фрагменты оборонительных сооружений, караульные помещения, мастерские и большое количество керамики. Ученые предполагают, что в центральной части располагался дворец или храм. Здесь же нашли остатки просторного зала и нескольких комнат, а также фрагменты настенной росписи.

Уличенная в вандализме Грета Тунберг избежала сурового наказания в Венеции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Древний самогон обнаружили китайские археологи
04:40, 25 января 2025
Древний самогон обнаружили китайские археологи
Археологи обнаружили систему загадочных туннелей под древним городом
04:30, 16 января 2025
Археологи обнаружили систему загадочных туннелей под древним городом
В российском городе нашли древнее поселение под землей
01:51, 10 июля 2024
В российском городе нашли древнее поселение под землей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: