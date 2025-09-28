#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Кому опасно удалять татуировки лазером

кому опасно выводить тату, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 00:22 Фото: pixabay
Специалисты Нью-Йоркского технологического института заявили о том, что удаление лазером может усугубить аллергическую реакцию на ранее введенные чернила, сообщает Zakon.kz.

Эксперты провели исследование, пишет Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology, и заметили, что при аллергии на тату-пигменты, особенно красный, лазерное воздействие может вызвать опасный иммунный ответ. По словам ученых, луч "дробит" частицы чернил на микрофрагменты, которые затем быстрее распространяются по организму. Это может привести к усилению воспаления и даже системной аллергической реакции, включая крапивницу и ангионевротический отек (отек Квинке).

По словам ученых, аллергия на тату-чернила не редкость – реакции могут быть отсроченными и появляться через месяцы или годы после нанесения. Чаще всего проявляются покраснением, зудом и отеком. В тяжелых случаях формируются гранулемы – узелковые скопления иммунных клеток вокруг пигмента. Лазер способен "разбудить" эти образования, усиливая воспаление и повышая риск образования рубцов.

Как отмечает издание, специалисты призывают при любой подозрении на аллергию отказаться от лазера. Вместо этого врачи часто рекомендуют кортикостероидные мази, инъекции гормонов в область воспаления и хирургическое удаление тату (в тяжелых случаях). Также специалисты советуют предварительно проводить патч-тест, чтобы точно определить аллерген.

"Врачи и пациенты должны действовать осторожно: сначала исключить аллергию, а только потом планировать удаление. Этот алгоритм может предотвратить тысячи осложнений и повысить безопасность в эстетической медицине", – уточнили авторы научной работы.

Ранее китайские ученые ответили, как красные татуировки приводят к некротическим язвам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
